Paulo Dybala, reduce dal suo primo gol con la maglia della nazionale argentina, ha rilasciato un'intervista alla Bild ribadendo la sua fedeltà alla Juventus: "Le voci sul Bayern Monaco? Il mercato per me non è un problema, non è tra i miei pensieri. Sono contento di giocare alla Juve, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere".



Parole di chiusura netta a un'ipotesi che nelle ultime settimane è stata ribadita a più riprese, anche nell'ottica di un possibile scambio che vedrebbe la Joya (legata ai bianconeri fino a giugno 2022) trasferirsi in Baviera per fare spazio al colombiano James Rodriguez, che ha manifestato al suo agente Jorge Mendes il suo desiderio di lasciare la Germania.