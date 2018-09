Ancora una volta un caso legato aanche se questa volta la sua esclusione dai titolari non ha coinvolto direttamente al, bensì la nazionale. Anche nel corso dell'amichevole giocata questa notte contro la Colombia e terminata 0-0 la Joya è partita dalla panchina scavalcata dal tridenteUna scelta quella fatta dal ct Lionel Scaloni che non ha trovato il gradimento delche è da poco diventato anche agente della punta della Juventus. Attraverso il proprio profilo twitter Gustavo ha lanciatoA fine gara è però arrivata la risposta dello stessoche fermando Dybala a bordo campo e davanti alle tv argentine ha gettato acqua sul fuoco: "dobbiamo guardare avanti, non indietro. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione".