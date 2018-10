Il ginocchio di Paulo Dybala non preoccupa la Juventus. Secondo Tuttosport, l'attaccante si è fermato con l'Argentina uscendo al 57' del match col Brasile ma non si è mostrato in ansia nel post-partita: sorrisi che hanno tranquillizzato tutti, anche dallo staff medico dell'Albiceleste sensazioni positive che non portano alla preoccupazione. Ma la Juve vuole vederci chiaro e ha già preparato nuovi controlli a Torino per quando Dybala sarà rientrato.