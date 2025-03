Dybala: "Il segreto della mia condizione fisica non lo dico. Ranieri mi ha dato fiducia"

Getty Images

Paulo Dybala ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Athletic Club e Roma. L'argentino domani partirà titolare e va a caccia del 200esimo gol in carriera. Di seguito la conferenza stampa intregrale.Stai diventando un leader carismatico, c'entra Ranieri? "Sì, con la sua esperienza mi ha trasmesso la fiducia di poter parlare soprattutto ai più giovani per aiutarli. Cerco di dare sempre il massimo conoscendo le mie caratteristiche. Nello spogliatoio non urlo o altro, ma cerco di aiutare e dire parole di fiducia""Spero, sarebbe bellissimo raggiungere questa quota ma l'importante è che se succede sia per passare il turno. I gol sono belli ma la cosa più importante è tornare a casa passando il turno".

"Non ci avevo fatto caso, non leggo i giornali e mi dispiace. Speriamo, l'importante è tornare a Roma con il passaggio del turno. In queste partite ognuno deve essere meno egotista e pensare alla squadra. Non è uscita la lista ufficiale della Nazionale, per noi argentini è qualcosa di unico e spero di andare"."Se lo dico non lo sarebbe più. Stiamo lavorando bene, sto cercando sempre di trovare la cura e lo faccio da tempo, adesso fortunatamente ho trovato dei lavori con i quali mi sento comodo e mi fanno sentire bene, stiamo facendo alcune cose ma non le dico".

Ho la fortuna di avere uno staff a disposizione meraviglioso, dietro di me c'è un nucleo di persone che lavorano giorno e notte per far star bene questi giocatori. C'è uno staff intero, studiamo il loro recupero, è tutto un insieme di componenti e non solo un esercizio"."Condividiamo momento, ma ci sono tanti punti di riferimento in questo gruppo e gente qui da tanto tempo. C'è un gruppo bello che ha trovato un equilibrio in tanti aspetti, anche con chi gioca di meno o subentra, in allenamento diamo tutto senza darci botte. Ognuno dà il suo contributo al gruppo e fa la differenza nei momenti difficili".

"Sarà un 50-50 di possibilità, per noi è come se fosse finita 0-0. Veniamo qui per fare la nostra partita senza pensare al vantaggio che abbiamo. L'ambiente sarà bello da vedere, mi hanno parlato di questa tifoseria ma lo vedremo nei primi minuti, poi ci concentreremo sulla partita"."Per me è la prima volta al San Mames, conosco le cose che mi hanno raccontato e alcuni colleghi me ne hanno parlato. Ho curiosità di vedere questa tifoseria. Dobbiamo concentrarci perché se guardiamo in giro cosa c'è nel campo la pagheremo".