La stagione volge ormai al termine e Paulo Dybala e il suo entourage accelerano, per delineare quello che sarà il prossimo futuro, lontano da Torino e dalla Juventus. In questo senso, una mossa che potrebbe rappresentare una svolta: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il procuratore della Joya Jorge Antun si troverebbe a Londra.



IL MOTIVO - Il motivo risiede molto probabilmente nell'esame di alcune bozze di offerte provenienti da club di Premier League con base nella capitale inglese, come l'Arsenal, da sempre interessato all'argentino, e nei discorsi con alcuni intermediari, come Frank Trimboli, che si occuperebbero della trattativa, vista e considerata la delega al mercato in Premier League. Work in progress-