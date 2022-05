Quale sarà il futuro di? Gli ultimi due giorni sono stati senza ombra di dubbio giornate caldissime per l'attaccante dellafra dichiarazioni, smentite, e l'interesseche è tutto tranne che nascosto e che porterà ad una situazione esplosiva in vista del Derby d'Italia della finalissima di Coppa Italia.nel corso della trasmissione argentina di Urbana Play, "Perros de la calle","Mio padre vorrebbe tanto portarlo al River Plate, ne parlano ogni settimana. Non so cosa gli risponde Paulo (ride, ndr). Boca Juniors? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre brucia Troia.".Un dettaglio che ha riportato la stampa mondiale e rianimare i discorsi sul suo futuro e che ha portato il suo agente, Jorge Antun a diramare una nota ufficiale in cui si smentiscono contratti firmati: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia., per rispetto e per un finale di stagione da giocare, ma anche e soprattutto, perché concretamente nulla è stato ancora messo nero su bianco.che però potrà trasformarsi in concreto soltanto quando saranno risolte altre situazioni legate all'attuale rosa come quelle di Sanchez, Vidal e Vecino.ma aspetta e vuole chiudere al meglio, in campo nella finale di Coppa Italia proprio contro l'Inter, il suo rapporto con la Juventus.In questo senso la scelta della Juve di comunicare per tempo l'addio si è rivelata vincente.