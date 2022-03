Dybala lontano dalla Juventus. Boom. Il mancato accordo per il rinnovo tra la società e l'argentino in scadenza di contratto a giugno ha scosso tutto l'ambiente bianconero. Sì, dal prossimo anno esisterà una Juve senza Dybala. Lo sanno anche i tifosi della Juve, che sui social hanno fatto schizzare l'hashtag #Dybala in trend topic commentando il prossimo addio di Paulo. Reazioni? Contrastanti, Paulo divide. C'è chi l'ha presa con un sorriso voltando pagina e guardando già oltre, chi se l'è presa con la società per la gestione della situazione e altri che invece non perdonano a Dybala di andare via a parametro zero.



