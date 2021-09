La Juventus continua a trattare il rinnovo del contratto di Dybala, in scadenza a fine stagione. Ieri c'è stato un nuovo contatto telefonico tra il direttore sportivo bianconero Cherubini e l'agente dell'attaccante argentino, Antun, che hanno deciso di comune accordo di rinviare l'appuntamento fissato per oggi.



Sono stati fatti dei passi avanti sulla parte fissa dell'ingaggio fino a giugno 2025: la Juve ha alzato l'offerta da 7 a 8 milioni di euro netti all'anno. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta la distanza sui bonus. L'obiettivo dei bianconeri è pesare il meno possibile sul prossimo bilancio, quello del calciatore è arrivare a 10 milioni certi, ovvero con bonus facilmente raggiungibili e legati più agli obiettivi personali che a quelli di squadra.



Tuttosport scrive che c'è stata una svolta grazie al modello Bayern, che può fungere da anello di congiunzione tra le parti. I due-tre milioni di bonus legati ai gol e agli assist diventerebbero parte fissa, garantiti sino a scadenza, qualora Dybala riuscisse a centrare gli obiettivi per almeno due anni consecutivi. Goretzka e Kimmich hanno questo tipo di contratto.