Un Dybala così non si vedeva da anni. E non tanto per gol e prodezze. La cura Mourinho infatti ha portato a un piccolo record per la Joya nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Dybala ha giocatoNon accadeva addirittura dal 2014. Ovvero dalla seconda stagione di Paulo al Palermo quando aveva solamente 21 anni. In quel campionato raggiunse 484 minuti nelle prime sei partite,a cui aggiungere però i 90' di Ludogorets.Si è ripetuto in parte nelcon la Juve ma alla terza nel 3-0 al Chievo subentrò negli ultimi 30 minuti abbassando di fatto il minutaggio. In quell'avvio boomi con tanto di triplette a Genoa e Sassuolo. Oggi è a quota 3 con due assist e tanta voglia di non fermarsi. La cura Mourinho d’altronde aveva già curato i singhiozzi die Mkhitaryan.