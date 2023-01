In campo delizia i palati, come (o quasi) faceva Francesco Totti. E ora Paulo Dybala decide di percorrere le orme dello storico capitano anche in cucina. Oggi, infatti, la Joya ha pranzato all'Isola del Pescatore, uno dei luoghi storici di Totti. E' qui che il capitano chiese la mano a Ilary Blasi, ed è sempre qui che ha festeggiato recentemente il compleanno del figlio. L'argentino ha approfittato del giorno di riposo ed è "sbarcato" all'Isola che si trova sul lungomare di Santa Severa, all'ombra del famoso castello.