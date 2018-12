. L'attaccante della Juventus è stato il protagonista di una lunga intervista a Otro, a cui ha parlato della sua carriera e della sua crescita: "Ho debuttato a 17 anni, dopo soli sei mesi hanno detto che mi volevano in Europa e potevo partire.. Alla mia famiglia ho detto: 'Sì, andiamo. Prendiamo le nostre cose, i vestiti e andiamo in Italia'".imparare una nuova lingua, andare lontano da casa, dalla mia famiglia e dagli amici. Avevo giocato solo un anno in Argentina, sapevo che sarebbe stato diverso., con spiagge e bei paesaggi, si mangia benissimo. Il primo anno è stato complicato: giocavo poco e ho segnato solo tre gol, e siamo finiti in Serie B. Il secondo anno le cose hanno cominciato a migliorare, siamo riusciti a tornare in Serie A. E".; ero abituato a fare colazione in spiaggia, ad abbronzarmi e il clima era completamente diverso. I primi mesi sono stati duri, ero abituato ad altri ritmi. Potevo girare tranquillamente per la città, ma quando sei alla Juventus è un'altra cosa. La gente mi fermava per chiedermi sempre una foto, è bello quando le persone o i bambini te lo chiedono. Torino mi piace, ma all'inizio è stato difficile perché mi mancava molto Palermo"., mi hanno accolto come se fossi da anni con loro. Sono venuti tutti a salutarmi e parlare con me, ho capito com'era la vita in questa squadra., la stagione è iniziata bene, la squadra ha fatto un sacco di punti e ha un buon vantaggio. Siamo consapevoli di potercela fare, ma dobbiamo avere pazienza. C'è ancora molta strada da fare, il campionato è molto lungo, non possiamo mettere il carro davanti ai buoi".