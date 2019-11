Con i piedi è stato un fenomeno come raramente prima era riuscito. Con le mani ha sbagliato, eccome se ha sbagliato. Il gol, bellissimo, arrivato dopo tutta una lunga serie di altre magie, tra un colpo di tacco e una giocata capace di entusiasmare tutto lo Stadium. Poi però, ecco il saluto militare a Merih Demiral: sbagliato, sbagliatissimo, arrivato dopo tutta una lunga serie di altri gesti d'esultanza. Per i tifosi, con la Dybala-mask. Per l'amata Oriana Sabatini, con un gesto che ricorda un film visto di recente insieme. Per tutti i compagni, con il movimento davanti alla testa a mo' di “giù il cappello”. E con tutto questo girar di mano, tra un'esultanza e l'altra, ecco il momento che ha rovinato una serata che calcisticamente era stata praticamente perfetta: il saluto militare a Demiral è un'esultanza da evitare, da qualunque punto di vista la si voglia guardare.



IL CASO – Un breve riassunto delle drammatiche puntate precedenti. La nazionale della Turchia, con Demiral tra i giocatori in prima fila, ha sostenuto l'operato di Erdogan e delle truppe militari impegnati nell'attacco al popolo curdo. In che modo? Esultando con un saluto militare, appunto, davanti ai propri tifosi e non solo. Un gesto che in casa Juve non violerebbe il codice etico, almeno secondo quanto dichiarato da Pavel Nedved in occasione dell'assemblea degli azionisti. Ma che allo stesso tempo è finito sotto indagine della Uefa per potenziale “provocazione politica”. Tutto questo Dybala avrebbe dovuto saperlo, l'ignoranza è una colpa, soprattutto per un calciatore ricco e famoso, sotto gli occhi di tutti, esempio per milioni di bambini. Come d'altronde Paulo è sempre stato e continuerà ad essere. Non era necessario aspettare le sue parole, nessun dubbio poteva esserci riguardo l'ingenuità del suo gesto, il pensiero che potesse avere anche solo lontanamente un significato politico non può accarezzare nessuno se non chi lo vuole, come per esempio tanti turchi che sui social hanno subito colto la palla al balzo: non a caso il giro del web è partito proprio da un tweet di un utente turco. Ma la leggerezza con cui Dybala ha fatto il saluto militare a Demiral è pesante, pesantissima. Così come quella utilizzata per dire che sostanzialmente nello spogliatoio è un gioco. Ma un gioco non dovrebbe esserlo, soprattutto in questo momento storico. Sarebbero state meglio delle scuse, che magari arriveranno, anche se ormai l'errore è stato commesso.