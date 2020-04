Parole preoccupanti quelle rilasciate alla rivista Caras Argentina da Caty Fulop, madre di Oriana Sabatini, compagna dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala: "Ori e Paulo si sentono bene, molto bene. Penso che faranno un altro test nelle prossime ore. Sono da più di 20 giorni con il coronavirus. Il secondo test per Ori ha dato esito negativo, poi positivo, e ora stanno aspettando i nuovi risultati perché è come se avessero residui del virus nei loro corpi".



La signora Fulop, che nel corso di una diretta Instagram per il compleanno della figlia non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione, ha poi dichiarato: "Parliamo sempre con le videochiamate li vedo entrambi, so che hanno sintomi lievi. Sto dando loro tutti i consigli possibili, prendersi cura di se stessi, riposare, non fare ginnastica, se ci si sente stanchi, andare a letto. Perché una mamma o un papà, non smettono mai di preoccuparsi. Non vedo l'ora di essere vicino a loro e di accettare ciò che dobbiamo vivere, proprio ora ".



Dybala e la sua compagna erano risultati positivi al coronavirus circa un mese fa e il giocatore è sempre rimasto a Torino nel periodo di quarantena, continuando ad allenarsi per mantenere una buona condizione atletica. A differenza dei compagni di squadra Rugani e Matuidi, risultati perfettamente guariti dopo le ultime visite mediche, sull'argentino la Juventus non ha ancora fornito notizie ufficiali, in attesa dell'esito del prossimo e decisivo tampone.