Nel primo pomeriggio odierno, nel cielo di Torino sono svettate le Frecce Tricolori, che con il loro consueto spettacolo in volo hanno dipinto di verde, bianco e rosso il cielo del capoluogo piemontese. Un evento eccezionale, che in tanti hanno potuto scorgere dal balcone della propria casa. Tra questi, anche, che non ha perso occasione per immortalare il panorama: nelle sue storie Instagram, ecco quindi un piccolo cuore a corredo della foto che ritrae la scia - non chimica, ovviamente - lasciata dagli aerei in volo.