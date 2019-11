Un retroscena che farà felici i tifosi della Ferrari dal cuore bianconero. O che più semplicemente potrà incuriosire il vasto mondo di sportivi che gravitano attorno a due istituzioni sportive come la Juventus e il Cavallino. Comunque, la notizia è questa: sapete con chi gioca spesso alla Play Station Paulo Dybala? Con Charles Leclerc. Sì, proprio il pilota numero sedici della scuderia di Maranello. Da più approfondite ricerche, i due si sfiderebbero online non solo ai giochi ben più noti legati al calcio: ma la loro sarebbe una vera e propria partnership negli 'sparatutto'. Due ragazzi, in fondo. Famosi, ricchi e talentuosissimi: ma sempre due ragazzi. Lo rivela Sky Sport.