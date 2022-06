Paulo Dybala e un futuro da decidere. Al più presto. La Joya è sul mercato e aspetta l'offerta giusta dopo aver chiuso la sua esperienza alla Juve, con la pista Italia - tradotto, Inter - sempre più viva. Dopo la Finalissima di ieri sera contro gli Azzurri, l'argentino ha parlato della sua situazione: "Sono abbastanza tranquillo, ci pensano le persone che lavorano con me. Io mi dedico al calcio. In Italia sono molto a mio agio, mi trattano come fossi un italiano. Ma mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier, la Liga, ma sono felice in Italia".