Le condizioni di Paulo Dybala tengono in apprensione sia la Roma che l'Argentina. Una parte dello staff medico dell'Albiceleste, secondo quanto riportato da dobleamarilla.com, è in Europa per monitorare gli infortuni dei suoi calciatori. Tra questi, c'è ovviamente la Joya che ha brillato in questo avvio di stagione in giallorosso: 7 gol e 2 assist in 11 partite. Gli altri giocatori sono Correa, Palacios, Foyth e Musso.