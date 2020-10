(recupero finale compreso) al posto di Kulusevski, nella nuova Champions a Kiev., scomparso dalle formazioni dei giornali, un ingombrante punto interrogativo, più che un esaltante punto esclamativo, per il presente della primae forse anche per il futuro bianconero., come i grandi del passato prossimo e remoto, Del Piero, Platini e Sivori, con altrettanti scudetti, sono bastati per farlo entrareper il nuovo allenatore e la vecchia società. Ripensare, per credere, a quanto è successo nelle ultime settimane,in cui ha segnato 22 gol in campionato, da aggiungere ai 14 complessivi in Champions.più o meno indecente per il suo acquisto,. Nel frattempo è arrivatoche ha scaricato Higuain, ma, un po’ perché non è ancora al cento per cento e un po’ perché Pirlo non ha fatto nulla per accelerare il suo impiego dall’inizio., in una partita in cui la Juventus ha sofferto più del previsto,, che poi è diventata un facile alibi per lasciarlo in panchina.come non aveva mai fatto un precedenza., da aggiungere al, perché del rinnovo del suo contratto, non si è più parlato.Due indizi non costituiscono una prova, ma nel frattempo, o meglio di voler sperimentare varie soluzioni in tutti reparti. Così, per esempio, si sono visti inizialmente Chiellini al centro e Bonucci a destra in una inattesa difesa a tre completata da Danilo a sinistra. In attesa di Ronaldo, che sicuramente non è in discussione e ripartirà dalla sinistra,come vero e non falso nove,in un ipotetico tridente, più facilmente completato da Chiesa.come trequartista, ma in quel ruolo è già stato impiegato il nuovo acquisto Kulusevski, senza scordare Ramsey uno dei migliori fin qui.che metterà a dura prova gli equilibri tattici in campo e la diplomazia di Pirlo fuori.in questo senso sono un pericoloso campanello d’allarme da non sottovalutare in prospettiva. E’ vero che ci sono tante partite, covid permettendo, ma, con le opportune alternative mai così importanti come quest’anno in cui si possono fare cinque sostituzioni., non a fine carriera ma a 27 anni che Dybala compirà tra meno di un mese, il 15 novembre.E siccome anche l’età, oltre alla classe, è dalla sua parte,. Perché una cosa è certa:della Juventus, mentre Pirlo deve ancora dimostrare di meritare la panchina bianconera.