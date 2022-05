. Sotto di lui, sul terreno di gioco dove le ostilità agonistiche sono terminate, sfila un giocatore con addosso la maglia bianconera, le braccia levate in segno di saluto, il volto rigato da ciò che gli occhi non riescono a trattenere.. Avrò avuto la medesima età del giovane spettatore contemporaneo.Così piangendo lacrime vere e sentendomi da cane abbandonato il mezzo ad una stradadi non lasciare quel posto delle fragole che per lui era diventato un giardino di piante velenose.Omar lanciava baci con la mano destra e la sinistra la teneva fissa sul etto all’altezza del cuore. Era stata la sua ultima partita con addosso la maglia di una squadra per la quale lui aveva rappresentato un’autentica ideologia.. In quel momento provai un odio senza uguali nei confronti di Heriberto Herrera, il principale responsabile per la fine di un grande amore.Paulo Dybala, per dirla con una battuta sdrammatizzante, si è fatta l’ultima con la Signora e dopo sette anni lascia quel luogo che, per lui e per la gente bianconera, avrebbe dovuto rappresentare l’eterno incanto. Invece no.e, facendo molta attenzione, nell’aria sembra risuonare il refrain di una vecchia canzone scritta per l’addio a Evita Peron e poi reinterpretata da Madonna.Ma è troppo difficile riuscirci.