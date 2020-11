. Finito nel mirino della critica per il pessimo ingresso in campo contro la Lazio e costretto a saltare anche gli impegni con l'Argentina per un problema fisico, la Joya ha concesso un'intervista a Vanity Fair. Al magazine, il calciatore bianconero ha svelato alcuni curiosi retroscena personali: "una raccomandazione che mi ripetono sempre i miei familiari.Quelle che scambiamo a fine partita, più quelle che mi regalano o che ordino ai miei compagni di nazionale che giocano all'estero. Senza contare le divise che compro su Internet.".: "Me la cavo bene, fino all'età di 18 anni ho anche partecipato a diversi tornei nella mia città, Cordoba. Vincevo quelli provinciali, poi ho fatto il salto a livello nazionale e ho conquistato un buon secondo posto. Sono paziente, studio le mosse dell'avversario e gli faccio male quando posso. Anche nella vita? Dipende. Ma in generale sono un tipo che sa aspettare, che sa concentrarsi per fare le mosse giuste al momento giusto.Il mio rapporto con il tempo, fondamentalmente, è questo".Dybala è uno dei tanti sportivi che ha conosciuto da vicino il. E a Vanity Fair non ha fatto sconti nei confronti di chi nega l'esistenza del virus: "Se ho paura quando incontro i tifosi? Io l'ho già avuto, casomai sono loro a doversi preoccupare quando incontrano me.Non fatemi aggiungere altro...".