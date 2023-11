Paulo Dybala, attaccante della Roma e della Nazionale argentina, ha parlato ai cronisti che lo hanno intercettato in aeroporto dopo gli impegni con la selezione del suo paese:



"Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre".



PAROLE DI SCALONI - "Non hanno fatto passare in secondo piano la vittoria, è stato un successo storico. Non ci aspettavamo quelle dichiarazioni, speriamo che possa continuare con noi perché è molto importante".



SCONTRI - "Quello che è successo è una vergogna, in Brasile capita spesso. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche".