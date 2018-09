Dopo quelli diche dopo le prime tre giornate era ancora rimasto a secco di gol segnate nella gara contro il Bologna è arrivata, finalmente, anche la prima rete stagionale di. Un gol atteso, sognato, tanto da portare la Joya a scoppiare in un pianto liberatorio (in memoria del padre scomparso da tempo). Un gol casuale (lo ha confermato anche lui) e che nasconde il più grande problema che Massimiliano Allegri si è trovato ad affrontare in questa stagione:- A sottolineare le difficoltà di questa convivenza è stata, anche se senza intento polemico, proprio la punta argentina, nell'immediato post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Pochi gol? Più che i gol a me interessava cercare di sentirmi bene in campo. Certoanche se a me piace tirare.e ce ne prende tanti, ma per me conta vincere".I dati relativi alle qnon solo confermano la tesi esposta da Dybala, ma certificano anche come la ricerca dell'intesa sia ad oggi unilaterale con la Joya che cerca molto più spesso l'assist vincente per Ronaldo che non viceversa. AnalizzandoOpta della gare d'esordio contro il, ad esempio, appare evidente come Dybala abbia cercato Ronaldo, spesso in verticale 5 volte, mentre i 3 passaggi di Ronaldo verso Dybalaperchè contro ilil numero di passaggi di Ronaldo verso Dybala si ferma a 2 e in orizzontale mentre 3 e tutti e 3 all'indietro sono arrivati allo Stirpe contro il. Solo contro ilRonaldo ha provato a mettere Dybala nelle condizioni di segnare con 5 passaggi, ma da parte di Dybala verso CR7 il numero è stato comunque maggiore (8).Dybala ha sicuramente fatto fatica anche per colpa sua e di una condizione non ottimale, ma l'incidenza e la centralità di Ronaldo in questa Juve oltre a un'intesa che ancora non c'è ne stanno condizionando indiscutibilmente il rendimento