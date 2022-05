Paulo Dybala, trequartista classe 1993 che ha appena visto terminare la sua avventura con la Juventus, è stato interpellato ai microfoni di Sky Sport in merito al futuro imminente.



Sull'accoglienza di San Siro

"Sono contento di essere qui, ho parlato con Samuel".



Sulla conversazione con Zanetti e Ausilio

"Ho parlato con tante persone qui questa sera, ma è meglio parlare di questo evento".



Sulle parole di Totti

"Lui è un idolo per tutti, le sue parole di affetto sono belle e me le porto con piacere. Ora sono tranquillo, domani partirò per la Nazionale. C'è una bella partita contro l'Italia, vogliamo continuare a vincere".



Sul Futuro

"Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me. Questo per me è importante".