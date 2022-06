L'Inter riaccoglie Lukaku, ma non molla Dybala. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra l'entourage dell'attaccante argentino e i dirigenti nerazzurri (al lavoro per piazzare sul mercato in uscita Sanchez e Dzeko), che chiederanno di avere pazienza e ridurre le richieste economiche secondo la Gazzetta dello Sport.



Il Corriere della Sera scrive che il Milan osserva l'evolversi della situazione: per ora l'ingaggio richiesto dal calciatore è troppo alto, ma se a luglio fosse ancora senza squadra sarebbe costretto ad abbassare le pretese e a quel punto entrerebbero in gioco anche i rossoneri.