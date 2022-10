"Penso e spero proprio che Paulo sia convocato per il Mondiale. So quanto ci tiene alla Nazionale, andare in Qatar lo renderebbe felicissimo. A Roma adesso è sereno e felice". Lo ha dichiarato Oriana Sabatini, la dolce metà di Paulo Dybala, a La Gazzetta dello Sport: l'ambientamento nella nuova città va alla grande, la Joya trascina gli uomini di Mourinho e la Capitale sogna in grande. Ora l'ultimo raggruppamento di partite prima della spedizione in Qatar.



