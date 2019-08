Paulo Dybala al Psg, un'ipotesi sempre viva e concreta. Oggi, infatti, andrà in scena l'incontro tra gli agenti del giocatore - nella figura dell'ormai noto Antun - e il club parigino. Come racconta Sport Mediaset, però, potrebbe esserci una novità clamorosa: qualora l'agente dovesse raggiungere l'accordo economico con il Psg, Dybala potrebbe raggiungere il resto dell'entourage già in serata. L'accordo con la Juve ancora non c'è.