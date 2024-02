Dybala ora è il 4° bomber argentino di sempre in Italia. Mancano 4 gol per il podio

Con la tripletta di ieri, Dybala ha raggiunto Icardi al quarto posto nella classifica dei bomber argentini in Italia con 121 gol: davanti a lui restano Batistuta (184 reti), Crespo (153) e Higuain (125). Proprio l'ex juventino ora è nel mirino della Joya che entro fine stagione potrebbe raggiungere il gradino più basso di un podio di tutto rispetto. Inoltre dal 2014 solo Messi in Europa è entrato in 15 marcature a stagione. Numeri da Joya.