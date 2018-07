La storia d'amore fra Paulo Dybala e Antonella Cavalieri è finita da qualche mese, ma l'attaccante della Juventus non ha smesso di cercare l'amore trovando subito consolazione. La Joya si è infatti nuovamente fidanzato, con un altra bellissima argentina: Oriana Sabatini.



22 anni, la bellissima Oriana è la nipote di Gabriela Sabatini famosissima tennista argentina che ha vinto gli Us Open nel 1990. I due sono usciti allo scoperto negli ultimi giorni su i social network con la modella che ha postato una foto in bianco e nero in intimo e il giocatore della Juventus che ha commentato con una faccina con gli occhi a forma di cuore. Che ne dite? Eccola nella nostra gallery.