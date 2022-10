Paulo Dybala oggi tornerà in campo per affrontare quella che avrebbe potuto essere la sua squadra, l'Inter, e che ora è una rivale diretta per gli obiettivi della Roma.



Nel frattempo la sua Oriana Sabatini è 'Sola', ma soltanto per la sua musica. La cantante argentina ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo intitolato proprio così. Pioggia di liker, e balletti sexy per pubbliocizzarla, eccola nella nostra gallery.