Da due giorni ormai, circolava la notizia che Alessandroe Paulosi sarebbero scambiati quattro chiacchiere in diretta Instagram. E ieri, puntualissimi, si sono effettivamente "incontrati", davanti a 50mila follower. Da questa chiacchierata, con buona pace di chi fa il mestiere di cercare notizie, notizie non ne sono arrivate. Pertanto, si è presentata l'occasione, senza la fretta di "stare sul pezzo", di poter guardare in maniera più riflessiva il confronto.