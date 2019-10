Catherine Fulop, la mamma di Oriana Sabatini, ha concesso un'intervista radiofonica in Argentina in cui ha parlato a tutto tondo della relazione di sua figlia Oriana con l'attaccante dell'Argentina e della Juventus, Paulo Dybala.



LO ODIO - "L’unica cosa che non perdono a Paulo è che ha portato Oriana in Europa. Gli dico che lo odio e lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno e inizialmente, sinceramente, volevo uccidermi. In un attimo non l’ho vista per quasi quattro mesi ed era tanto. È stata una fase pesante.







BACIO SAFFICO - "Mi è piaciuto vedere Oriana baciare un’altra donna. L’ho trovato bellissimo. Non sono rimasto affatto colpita. Mi piace che sia libera e senta di poter fare qualsiasi cosa. Tutto quello che ho detto è stato quanto sono belle, wow… Potrei innamorarmi di una donna. Sono sicura che avrei potuto avere una relazione con una donna”.