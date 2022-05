La Serie A ha da poche ore emesso tutti i suoi verdetti ma tutte le squadre già stanno pensando a rafforzarsi in vista della prossima stagione che prenderà il via la seconda settimana di agosto. Molti gli svincolati di lusso che, dal prossimo 1 luglio, potranno firmare per altre squadre. Il più prestigioso, e ambito, tra questi è sicuramente Paulo Dybala il quale lascia la Juventus dopo sette stagioni e 115 reti messe a segno. Il talento argentino, secondo gli esperti, dovrebbe effettuare un trasloco di circa 139 km, la distanza che separa l’Allianz Stadium da San Siro, sponda Inter. È infatti la formazione nerazzurra la principale candidata ad accaparrarsi le prestazioni di Dybala. Il trequartista di Laguna Larga andrebbe a far coppia con il compagno di Nazionale Lautaro Martinez in un tandem tutto argentino determinante per puntare allo scudetto e lottare in Champions League. Dybala nuovo idolo dei tifosi nerazzurri è un’ipotesi che si gioca a 1,80. “Sei un giocatore straordinario, mi piacerebbe allenare uno come te”. Parole targate Josè Mourinho che farebbe carte false per portare Dybala alla Roma. Lo Special One è consapevole che il trequartista sudamericano formerebbe una coppia incredibile con Tammy Abraham. Inoltre, un po’ come accadde con Tevez dopo l’addio di Del Piero alla Juventus, Dybala potrebbe essere il giocatore giusto per tirare fuori dall’armadio la maglia giallorossa numero 10, ormai chiusa in un cassetto dal 28 maggio 2017, giorno del ritiro di Francesco Totti. Lo stesso ex capitano della Roma, tra il serio e il faceto, ha detto di voler provare a convincere Dybala a varcare il cancello di Trigoria. La Joya giallorossa, per la felicità di Mourinho e dei romanisti, è offerto a 3,50. Più staccate, al momento, le piste estere che portano in Spagna e in Inghilterra. Non è un mistero che sia l’Atletico Madrid che il Tottenham sarebbero felici di accogliere Dybala nelle loro fila. Simeone e Conte sono due tecnici che potrebbero esaltare le qualità dell’argentino il quale, a sua volta, potrebbe inserirsi alla perfezione nei loro schemi. Atletico Madrid e Tottenham partono alla pari vista la quota di 7,50.