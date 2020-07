. Oggi la formazione bianconera è la squadra (anche) di Cristiano Ronaldo, non può essere altrimenti. Oggi la formazione bianconera è la squadra (anche) dei tanti capitani Buffon-Bonucci-Chiellini. Ma lì in mezzo Dybala si è ritagliato un posto fondamentale, proprio quando la società sembrava determinata a venderlo o svenderlo: quanto successo la scorsa estate ormai è storia, ma si è rivelato essere pure la scintilla per il definitivo salto di qualità della Joya.. Certo, non è stata una trattativa semplice, anche per il lockdown che ha rallentato tutto. Ma l'accordo con Dybala dovrebbe essere anche l'ultimo che in casa Juve consentirà ingaggi in, sempre che il mercato non regali delle opportunità da cogliere al volo. A Paulo verrà riconosciuta la crescita e la fedeltà, sarà a tutti gli effetti il giocatore più pagato della Juve al pari di Matthjis de Ligt, eccezion fatta per sua maestà Cristiano Ronaldo.Poi nessuno è incedibile, ma dopo anni più delicati, di sicuro Dybala potrà diventare il meno cedibile di tutti.