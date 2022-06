Il momentaneo stop alle trattative con l’agente Antun, a causa della definizione dell’affare Lukaku, hanno rallentato la trattativa tra Inter e Paulo Dybala. Sembrava questione di giorni per vedere la Joya in nerazzurro, ma nonostante una situazione più complicata della scorsa settimana, secondo i betting analyst sono ancora alte le possibilità di vedere l’ex numero 10 della Juventus a Milano la prossima stagione. Si gioca infatti a 1,60 un approdo dell’argentino all’Inter entro il prossimo 31 agosto, con Roma e Milan prime inseguitrici. L’opzione rossonera è fissata a 4,50, con Pioli, sempre alla ricerca di qualità e gol sulla trequarti, che vedrebbe di buon occhio un innesto del genere, mentre sale a 6 la squadra di Josè Mourinho, uno dei maggiori sponsor di Dybala. Più attardate invece l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, fissato a 7,50 e il Tottenham, in quota a 9, con Fabio Paratici, da sempre estimatore del ragazzo, che potrebbe regalare l’ennesimo acquisto di qualità a mister Conte per riportare agli Spurs un titolo che manca dal 2008.