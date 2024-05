Roma, Dybala non ce la fa: è out per la gara contro l'Atalanta

45 minuti fa

2

Paulo Dybala non ce la fa. L'argentino della Roma non sarà disponibile per la trasferta di Bergamo dove i giallorossi si giocheranno gran parte delle speranze Champions in uno scontro diretto con l'Atalanta. L'ex Juve darà forfait a causa degli stessi fastidi muscolari, accusati nel primo tempo della sfida con i bianconeri e che gli hanno precluso la possibilità di scendere in campo nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen.



NON PARTE - Dybala non partirà dunque per Bergamo e rimarrà a Trigoria per fare terapia e provare a recuperare per le ultime due uscite stagionali della squadra di De Rossi. L'allenatore dovrà fare a meno anche di Spinazzola, potenziale ex della gara e alle prese con una lesione muscolare che ne ha chiuso in anticipo la stagione..