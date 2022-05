La notizia dell'al termine della stagione non è una sorpresa da tempo, maPer questo motivo, l'attaccante argentino ha deciso di rivolgere un saluto ai sostenitori bianconeri attraverso la propria pagina Instagram.Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili.che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, è difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi", recita il messaggio di Dybala.