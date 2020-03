Se tutto fosse andato secondo i piani originari di Fabio Paratici, Juventus-Inter si sarebbe giocata con Romelu Lukaku al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala spettatore interessato da Manchester, sponda United. Come sia andata a fine una delle telenovele della scorsa estate, ormai è storia nota. E guardando come stia andando la stagione bianconera, la resistenza di Dybala si è trasformata nel miglior errore di valutazione strategia di Paratici, un errore dolcissimo per Maurizio Sarri e tutta la Juve. Almeno per quel che riguarda il campo: forse il bilancio bianconero avrebbe avuto bisogno effettivamente di un'operazione come quella dello scambio tra Lukaku e Dybala (con l'inserimento pure di Mario Mandzukic), il campo proprio no. Anche perché la Joya sta disputando una stagione di primo livello, forse Cristiano Ronaldo e Leo Messi resteranno sempre un'altra cosa, ma questo rimane l'anno della maturazione del numero 10 bianconero.



CONTRO L'INTER – E contro l'Inter, proprio contro l'Inter di Lukaku, si è visto un Dybala in versione fenomeno. Importante dal primo minuto a San Siro nella gara d'andata, sbloccata dal suo bolide mancino che di fatto ha sbloccato pure lo stesso attaccante argentino. Fondamentale a partita in corso in questa gara a porte chiuse dello Stadium, con un altro gol da campione assoluto. Due partite contro l'Inter, due vittorie della Juve, due magie di Dybala. Mentre Lukaku è rimasto a secco, mentre Lukaku ancora insegue il primo gol in uno scontro diretto classifica alla mano: ci sono le zampate del derby di Milano, ma contro Lazio e Juve, Atalanta e Roma, il centravanti belga è rimasto a secco.



GRAZIE JOYA – Non c'è la controprova, per la stagione della Juve e quella di Lukaku o Dybala. Come sarebbe andata a finire se i piani originari di Paratici fossero andati in porto, non si può sapere. Si potrà sapere come andrà a finire dopo la presa di posizione della Joya, che è voluto restare a ogni costo facendo saltare i progetti estivi della Juve. Per ora sta avendo ragione lui, per ora Paratici e la dirigenza bianconera possono tirare un sospiro di sollievo nel vederlo decisivo come mai prima d'ora proprio nell'anno che lo avrebbero venduto, magari anche svenduto. Adesso è tempo di rinnovo e di impostare una vita ancor più lunga insieme. Anche di dire, grazie Joya.