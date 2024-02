Dybala show col Torino: solo Messi meglio di lui, scelta già fatta per il futuro

No Dybala, no party. E meno male per la Roma che Paulo c'è: tre punti per i giallorossi e tre gol per l'argentino. La Joya affonda il Torino di Juric e firma la sua quarta tripletta in Serie A, la prima da quando è nella capitale; è il sesto gol nelle ultime quattro partite di campionato. La Roma gira intorno a lui: era così con Mourinho, è così con De Rossi. E spesso era così anche ai tempi della Juventus: nelle ultime 10 stagioni Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte ad almeno 15 reti, otto volte. Per capirci, considerando i cinque campionati principali in Europa meglio di lui ha fatto solo Leo Messi con 9.



IL FUTURO DI DYBALA - Tante voci intorno al futuro di Paulo Dybala, ma al momento la volontà dell'argentino è quella di rimanere alla Roma. Il cambio di allenatore col passaggio da Mourinho a De Rossi non ha cambiato i piani del giocatore.