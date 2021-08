I primi passi, anche se mossi in amichevole contro Atalanta e Under 23, sono incoraggianti, vanno proprio nella direzione giusta. Mentre il tormentato tormentone Cristianoprosegue ed è destinato a proseguire fino al termine del mercato, non ci sono più dubbi sul presente di Dybala.Con l'auspicio di compierlo già nel prossimo incontro, le parti si sono lasciate l'ultima volta con l'intenzione di vedersi comunque prima di fine mese eLa Juve ha confermato la proposta da quasi 10 milioni bonus inclusi, la richiesta parte invece da una base di 10 milioni cui sommarne almeno altri 2 di bonus.non è nemmeno da escludere che la soluzione possa essere rappresentata da quell'ipotesi clausola rescissoria che già frullava nei pensieri dell'entourage di Dybala prima dell'ennesima rottura degli scorsi mesi.Allegri non vuole casi aperti, Dybala sarà centrale e va tutelato con un accordo che gli permetta di dedicarsi solo al campo come non è capitato nella passata stagione. E dal canto suo la Joya ha già messo tutto in chiaro: vacanze di lavoro per presentarsi tirato a lucido, nemmeno lo stop per il primo infortunio muscolare sembra aver complicato i piani e al debutto in campionato sarà pronto per prendere per mano la Juve. Magari con la fascia di capitano al braccio, che indosserà sempre di più.