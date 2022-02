L'arrivo di Vlahovic fa tornare il sereno tra Dybala e la Juventus. Per stimolarlo l'allenatore Allegri gli ha detto: "Ora che c'è lui, devi arrivare a 20 gol". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino discuterà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno entro fine mese, probabilmente dopo la trasferta di Champions col Villarreal. Non c'è una data fissata per l’incontro né per l'arrivo in Italia di Jorge Antun, oggi in Argentina: ma è questione di giorni, perché poi il suo agente dovrà osservare un periodo di quarantena (10 giorni).



I discorsi economici ripartiranno da basi diverse (la Juve proporrà un ingaggio in linea con quello di Vlahovic, 7 milioni di euro netti all'anno), ma diverso è anche il clima rispetto a meno di un mese fa e alla notte della non-esultanza e polemica.