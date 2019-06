Per un Lautaro Martinez che brilla e trascina l’Argentina in semifinale in Coppa America, c’è un Paulo Dybala che non brilla, anzi. Ieri sera contro il Venezuela, in occasione dei quarti di finale della competizione, la Joya ha preso il posto di Aguero in campo per gli ultimi 5 minuti. Nella precedente gara col Qatar, l’attaccante della Juve aveva disputato solo 14’ dopo le due panchine nelle partite con Colombia e Paraguay. In totale, Dybala ha dunque messo assieme meno di 20 minuti sui complessivi 360, realizzando solo un assist per Aguero col Qatar. Pochi, decisamente pochi minuti per lui che sperava nel riscatto con la sua Argentina dopo la stagione deludente alla Juve.







STAGIONE FLOP - Nell’ultima annata in bianconero sotto la guida di Allegri, Dybala non ha reso secondo le aspettative. In Coppa America, per ora, il riscatto non è arrivato. Al rilancio della Joya, però, sin dall’inizio del ritiro bianconero ci vuole pensare il nuovo allenatore della Juve, Maurizio Sarri. “Quando un giocatore ha le qualità di Dybala può giocare dovunque. Può cambiare l’interpretazione del ruolo perché ci sono le caratteristiche, perché diventa un ruolo determinante”, ha detto Sarri nella conferenza stampa di presentazione in bianconero. Trequartista dietro a due punte, trequartista dietro a una sola punta o falso esterno a destra in un attacco a tre. Sono queste le posizioni in cui Sarri vuole provare l’argentino per rilanciarlo, dopo la peggior stagione da quando è alla Juve.



ALMENO 100 MILIONI - Mercato permettendo, perché nessuno è incedibile nella Juve. Dybala è il giocatore che più di tutti sa spaccare la dirigenza tra chi punta ciecamente su di lui e chi inizia a non crederci più. Dipende tutto dalla Joya, se dovesse scoppiare il colpo di fulmine con Sarri, potrà restare con la maglia numero dieci sulla schiena a giocare, forse per la prima volta, da vero numero dieci. Poi il mercato è sempre lì, ma un'offerta a tre cifre come vorrebbe la Juve ancora non si è mai vista. Il vero capolavoro di Sarri potrebbe essere quello di far esplodere, una volta per tutte, il talento di Dybala. La Juve ci crede, Paulo ci crede ancora o ha bisogno di nuovi stimoli altrove?