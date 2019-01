Paulo Dybala conferma il suo legame e il suo amore per la Juventus, ma, per il futuro, non esclude un'esperienza in un campionato diverso da quello italiano. Intervistato da Canal Plus, il numero 10 bianconero dichiara: "Difficile sapere cosa riserva il futuro. Un giocatore sa dove gioca oggi, ma non sa dove sarà domani, però sto molto bene alla Juventus. Sono dove ho sempre voluto giocare, non cosa mi riserverà il futuro, ma sto benissimo qui. Firmare un giorno per una squadra di Ligue 1? Mai dire mai, ma al momento non è nei miei programmi".



"Nel calcio di oggi un giorno giochiamo per una squadra, domani non sappiamo con chi giocheremo - aggiunge l'argentino, alla Juve dal 2015 -. In ogni caso, io sto molto bene alla Juventus".