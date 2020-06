Il ritorno in campo si avvicina e la Juventus accelera i contatti per il rinnovo del contratto a Paulo Dybala. Secondo il Corriere dello Sport, gli agenti dell'attaccante argentino sono pronti a riaprire la trattativa per il prolungamento dell'accordo in scadenza nel 2022 per altre due stagioni fino al 2024. L'ingaggio sarà rivisto al rialzo rispetto agli attuali 7 milioni a stagione, anche grazie ai bonus.

Rinnovo in arrivo anche per il portiere Buffon, pronto a firmare anche per la prossima stagione fino a giugno 2021.