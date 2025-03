Dybala, stagione finita: chi gioca al suo posto?

AFP via Getty Images

Brutte notizie per la Roma, che perde Paulo Dybala fino alla fine della stagione. L'attaccante argentino si sottoporrà a un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata contro il Cagliari. Il giocatore ha concordato questa scelta con il club, considerandola l'idea per il recupero ottimale dall'infortunio. Scartata l'ipotesi della terapia conservativa, perché non c'erano certezze sui tempi di recupero.

- Tra tutti i giocatori a disposizione dell'allenatore giallorosso,. Due trequartisti con caratteristiche simile, sia a livello fisico che tecnicamente. Dopo una prima parte ai margini e le tante richieste arrivate a gennaio, Soulé sta trovando più spazio con Ranieri, spesso parte titolare e con le sue giocate ha portato punti ai giallorossi; leggermente più indietro Baldanzi, anche se la sensazione è che alla lunga i due si alterneranno.

- La prima partita della Roma contro Dybala sarà la trasferta di Lecce, in programma sabato 29 alle 20.45 alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Poi i giallorossi avranno il big match casalingo contro la Juventus, che si giocherà domenica 6 aprile ancora alle 20.45.e terza partita in notturna per la squadra di Ranieri (anche in questo caso ore 20.45); l'ultima gara prima di Pasqua è in casa contro il Verona sabato 19.