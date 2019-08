E' saltata la trattativa tra il Tottenham e la Juventus e Paulo Dybala. Il nuovo incontro di questa mattina tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club inglese non ha infatti portato alla fumata bianca di cui si era parlato in Inghilterra., un nodo sempre più importante per le trattative, specialmente per i calciatori che finiscono a giocare in Premier League.