Contro il Verona non c'è stato, l'obiettivo della Roma è recuperare Paulo Dybala per il ritorno dello spareggio di Europa League contro il Salisburgo di giovedì. Guardando più in là, le preoccupazioni dell'ambiente giallorosso sono anche su quello che farà la Joya in futuro, a partire già dalla prossima stagione. Qualche giorno fa l'argentino ha parlato in conferenza stampa, lasciando diversi dubbi sulla sua permanenza nella capitale. Una scelta che dipenderà in parte da quella di José Mourinho, ma soprattutto dalle offerte che dovessero arrivare per lui.