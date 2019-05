L'attaccante dellaPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il proprio presente e il proprio futuro: "Credo che non sia stata una stagione come le altre però tanti obiettivi a livello di gruppo li abbiamo raggiunti"."Mio fratello ha parlato per se. Io ho parlato con Fabio (Paratici ndr) sa quello che penso è che voglio fare l'anno prossimo, ovvero continuare a giocare nella Juventus. Poi ovviamente, tutti lo sanno non dipende da me, la Juve deve fare le sue scelte e fare la squadra anche con l'allenatore che arriverà. Però lo sanno che io voglio essere qua"."La società non lo sa ancora. Neanche loro lo sanno speriamo che sia uno forte per farci vincere tutto"."Come tutti. Negli ultimi giorni lo abbiamo ringraziato per tutto quello che ha fatto per noi e per me. Perché è stato l'unico allenatore che ho avuto qua. Siamo tutti molto grati per quello che ha fatto per noi e gli auguriamo il meglio"."Io ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi e parlerò soltanto della Juventus e non parlerò di altre squadre perché mi sembra una mancanza di rispetto"."La cosa più importante è vincere. Lo dice la società e i compagni poi ovviamente tutti i tifosi vogliono vedere un bel calcio. Il calcio moderno si gioca attraverso un bel calcio. Ci sono tanti allenatori che lo sanno fare. Poi ovviamente è la società che deve scegliere non io"."È una bellissima esperienza. Ho il piacere di giocare con i sue fenomeni più importanti della storia del calcio, a volte è difficile trovare le parole per spiegarlo"."Tanta. Tutto il gruppo ha tanta voglia di vincere è una coppa per noi e per la gente Argentina molto importante. Si vive con grande entusiasmo e speriamo di fare una coppa America molto bella e importante e speriamo di portare la coppa nel nostro paese".