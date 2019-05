In vista della partita di domenica sera contro la Juventus, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha fatto un bilancio sulla sua avventura in giallorosso: "Positiva? Sì, però non ho vinto niente. È un po' strano quando fai la storia e non vinci. Avremmo dovuto fare meglio e in quattro anni vincere qualcosa. Quest’anno avremmo dovuto fare di più in Coppa Italia visto che la Juve è stata più forte in campionato. Non ci siamo riusciti e io sono il primo ad essere deluso. Ho sempre detto che sono contento qui e a Roma la mia famiglia si trova bene. Roma rimarrà sempre importante per me anche quando finirò con il calcio".



Parole da non sottovalutare quelle del centravanti bosniaco, che ha ancora un anno di contratto con la formazione giallorossa, che potrebbe decidere di alleggerire il suo monte stipendi dai 4,5 milioni di euro netti a stagione percepiti dall'ex Wolfsburg e Manchester City. E tra le squadre interessate a Dzeko c'è soprattutto l'Inter, che non ha ancora risolto la grana Icardi e considera il numero 9 della Roma come un obiettivo di primissima fascia e non avrebbe problemi a raggiungere un accordo dal punto di vista economico. Un fattore ulteriore che potrebbe avvicinarlo alla maglia nerazzurra è il possibile approdo in panchina di quell'Antonio Conte che nel gennaio dello scorso anno provò a prenderlo al Chelsea, prima che la trattativa naufragasse e il giocatore decidesse di restare a Roma.