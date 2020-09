Il centravanti bosniaco della Roma, infatti, è a un passo o forse meno dal diventare il numero 9 di cui aveva bisogno Andrea Pirlo fin dalla prima ora.. E solo cash, la valutazione del polacco si è quasi dimezzata: valutazione complessiva da circa 25 milioni, che potrebbe essere perfezionata con un'offerta dail tutto pagabile in quattro o cinque anni. Il Napoli ha detto sì.. Dove firmerebbe comunque un ricco quinquennale da quasi 5 milioni netti a stagione.Per una questione di tempi riguardo all'ottenimento delcomunitario, nonostante il Pistolero sia pronto a svolgere e superare l'esame di italiano che poi agevolerà un futuro trasferimento. Ma anche ai problemi sulla, il Barcellona non è disposto a pagargli un anno intero di ingaggio anche avendo trovato l'accordo con la Juve per il conguaglio (3 milioni più 13 di bonus), in questa fase di stallo anche le pressioni di Leopossono convincere tutti a rimandare l'addio di una stagione.La valigia è pronta, tanto anche in caso di sì di Milik il francese potrebbe lasciare il Chelsea per sbarcare, chissà, alla corte di Antonio Conte. Altra storia, altre storie. Intanto dalla nebbia sembra proprio delinearsi la figura di Dzeko. Per la gioia, anche, di Pirlo.