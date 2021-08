Il rapporto tra Edine laè praticamente finito ma non è la prima volta che il bosniaco è stato a un passo dall’addio. L’accordo trovato (senza consultare il club) con l’venerdì scorso è stata l’ultima goccia. L’ad Fienga ha raggiunto a Siviglia Pinto e Mourinho e tutti hanno convenuto cheLa Roma aveva deciso di puntare su di lui in quest’ultima stagione ma con una promessa: in caso di interesse di un top club Edin avrebbe avuto carta bianca per andarsene.Praticamente i 6 milioni promessi dall’Inter.In primis all’inizio del campionato quando l’attaccante non è nemmeno partito per Verona alla prima giornata perché sperava di andare alla Juve. Poi a gennaio quando c’è stato lo scontro epico con Fonseca che ha portato alla trattativa di scambio con Sanchez e alla perdita della fascia da capitano. Tenerlo in rosa da scontento sarebbe di nuovo controproducente.Di fatto, quindi, Dzeko saluterà la Roma senza abbracci nonostante sia stato il bomber straniero più prolifico della storia giallorossa (meglio di lui nella classifica generale solo Totti e Pruzzo)., dove sarà chiamato a sostituire un mostro come Lukaku. La Roma, invece, è alla ricerca del sostituto. In questo momento Pinto sta trattando su più fronti, in particolareIn seconda filaa meno di un colpo di scena per Icardi che però al momento sembra difficile.